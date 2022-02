Brooksby | nuovo inizio a Dallas

(Di sabato 12 febbraio 2022) Quattro vittorie su quattro. Resta perfetto il bilancio di Jensonnei quarti di finale ATP. Lo statunitense, votato Newcomer of the Year (Debuttante dell'anno) nel 2021, ha allungato la serie ...

... cercando di imparare qualcosa diogni partita". Lo fa anche attraverso l'osservazione delle ... Appassionato di musica classica e di pianoforte,si diverte a suonare la Sonata n. 3 di ...: 'Rimango concentrato sul mio percorso' 'Nel tennis bisogna concentrarsi sul prossimo momento perché, alla fine della giornata, quest'anno è unanno. Devi dimostrare le cose a te ...Come gestisci la pressione da parte di un paese che non vede l’ora di vedere un nuovo top 10? Brooksby: “Una delle novità di questa stagione è che sicuramente i giocatori che affronterò giocheranno a ...Il 2021 è stato un anno particolarmente proficuo in termini di disvelamento di giovani promesse del tennis mondiale. Come non menzionare Carlos Alcaraz oppure lo stesso Jannik Sinner (anche se già più ...