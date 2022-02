Brekalo illude il Torino | il Venezia rimonta e vince 2-1

(Di domenica 13 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Altro passo falso delin campionato, all'Olimpico fa festa ilchesul 2-1 con la serata da sogno di Crnigoj, protagonista con gol e assist, e il giallo finale con la rete annullata al rientrante Belotti. I Leoni ritrovano i tre punti dopo dieci turni e si rilanciano nella corsa salvezza, il Toro non risponde alla brutta sconfitta con l'Udinese nonostante un ottimo avvio. La squadra di Juric parte forte e aggredisce ilsin dai primi minuti, trovando al 5? il gol del vantaggio con, di nuovo letale per i lagunari come nel girone d'andata: il croato stoppa al limite e sorprende sul palo più lontano Lezzerini, che tocca ma non riesce ad allontanare la sfera dallo specchio. Ma gli uomini di Zanetti non ci stanno, trovano le giuste ...

