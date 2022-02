Brekalo illude il Torino | il Venezia rimonta e vince 2-1

(Di domenica 13 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Altro passo falso delin campionato, all’Olimpico fa festa ilchesul 2-1 con la serata da sogno di Crnigoj, protagonista con gol e assist, e il giallo finale con la rete annullata al rientrante Belotti. I Leoni ritrovano i tre punti dopo dieci turni e si rilanciano nella corsa salvezza, il Toro non risponde alla brutta sconfitta con l’Udinese nonostante un ottimo avvio. La squadra di Juric parte forte e aggredisce ilsin dai primi minuti, trovando al 5? il gol del vantaggio con, di nuovo letale per i lagunari come nel girone d’andata: il croato stoppa al limite e sorprende sul palo più lontano Lezzerini, che tocca ma non riesce ad allontanare la sfera dallo specchio. Ma gli uomini di Zanetti non ci stanno, trovano le giuste ...

Il Torino si porta in vantaggio già al 5': Brekalo riceve la sponda di Singo al limite dell'area, ... Nel finale, al minuto 94, Belotti illude il popolo granata con un'incornata vincente che però viene ... Dopo quella di Udine, ecco un'altra sconfitta per il Torino, ma questa volta in casa contro il Venezia (1 - 2 il finale). I granata partono a razzo. E dopo 5' Brekalo con un bel destro dal limite buca Lezzerini. La squadra di Juric sembra padroni del campo. Con Pjaca ispirato e Singo e Vojvoda che s'inseriscono da dietro creando scompiglio nella difesa ... La squadra di Juric parte forte e aggredisce il Venezia sin dai primi minuti, trovando al 5' il gol del vantaggio con Brekalo, di nuovo letale per i lagunari come nel girone d'andata: il croato stoppa ... SERIE A - Il migliore in campo è lo sloveno, autore di un gol e di un assist. Bene anche Busio e Aramu. Il Toro si illude con Brekalo e Vojvoda, ma il paraguaiano non incide. Confortante il rientro in ...