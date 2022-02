Bonomi “Più incentivi al lavoro | misure strutturali sull' energia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Era chiaro che prima o poi le banche centrali avrebbero tirato una riga. In tanti si erano illusi si potesse continuare con l'helicopter money. Invece i nodi stanno venendo al pettine. Le regole europee saranno riviste, ma ci condizioneranno anche in futuro. E l'inflazione sale”. E' il pensiero del pesidente di Confindustria Carlo, in una intervista al Corriere della Sera. «Grazie al sostegno della Bce il costo dell'intero debito è al 2,4%, sotto la crescita del Pil. E grazie agli oltre 7 anni di durata media dei titoli di Stato l'impatto del rialzo tassi sarà graduale. Ma per le imprese è diverso: dovranno finanziarsi subito a costi sempre più alti rispetto alle concorrenti europee, anche se sono altrettanto valide. Che risposta dà la politica su questo?».«Sono d'accordo con Mario Draghi: con questo debito pubblico gigante, dobbiamo crescere, ...