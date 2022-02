Boninsegna su Napoli-Inter: «Per la squadra di Inzaghi è il momento peggiore per incontrare il Napoli» (Di sabato 12 febbraio 2022) In occasione di Napoli-Inter, Tuttosport Intervista Roberto Boninsegna, ex bomber nerazzurro. «Quella di stasera sarà la partita dell’anno per il Napoli. In un match che si preannuncia davvero complicato per i nerazzurri». L’Inter, dice, «non ha nulla da invidiare alle punte della squadra campana». Spinge per la coppia Lautaro-Dzeko, e non dimentica che in panchina siede un Sanchez in splendida forma. La gara, però, è più difficile per l’Inter. «Una gara che è diventata ancora più difficile per l’Inter dopo la sconfitta nel derby. Di fatto si sono avvicinate tutte le rivali. A livello psicologico senz’altro per il Napoli è il momento migliore per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) In occasione di, Tuttosportvista Roberto, ex bomber nerazzurro. «Quella di stasera sarà la partita dell’anno per il. In un match che si preannuncia davvero complicato per i nerazzurri». L’, dice, «non ha nulla da invidiare alle punte dellacampana». Spinge per la coppia Lautaro-Dzeko, e non dimentica che in panchina siede un Sanchez in splendida forma. La gara, però, è più difficile per l’. «Una gara che è diventata ancora più difficile per l’dopo la sconfitta nel derby. Di fatto si sono avvicinate tutte le rivali. A livello psicologico senz’altro per ilè ilmigliore per ...

