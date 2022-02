Bomba dalla Spagna | “Il Napoli vuole il giocatore del Chelsea!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo quanto riportatoredazione spagnola Fichajes, ilsi sta guardando intorno in vista della scadenza di contratto a fine stagione del portiere David Ospina. FOTO: Getty Images, Kapa Pare, infatti, che il ds Cristiano Giuntoli sia da tempo interessato a Kepa, attuale portiere del Chelsea, che potrebbe lasciare la Premier League al termine di questo campionato. Il direttore sportivo dello ha monitorato anche prima che arrivasse in Inghilterra, quando militava nella Liga spagnola. Ilclasse ’94, però, non ha attirato solo l’attenzione del club azzurro, ma anche della Lazio, dove ad attenderlo ci sarebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, ha allenato Kepa nel suo periodo al comando dei Blues.