Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti sabato 12 febbraio

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a122022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata di0si registrano 6.516 nuovi, 45, tamponi molecolari, 173 ricoverati in terapia intensiva, 2.048 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Covid, in #Lombardia 6.516 nuovi casi. I ricoverati sono 2.221 - infoitinterno : Bollettino Covid oggi 12 febbraio Italia e Lombardia: dati e contagi Coronavirus - SkyTG24 : Covid, in #Lombardia 6.516 nuovi casi. I ricoverati sono 2.221 - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 febbraio: (Adnkronos) - Bollettino covid regio… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 7.099 contagi e 60 morti: bollettino 11 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Ecco i numeri dae Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. TOSCANA Sono ...coronavirus, dati 12 febbraio/ Positività 7.9%, - 119 ricoveri Benzina a Milano, dove trovarla a prezzi più convenienti: la mappa La mappa proposta dal Corriere della Sera offre ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a sabato 12 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle ...(LivornoToday) In provincia di Sondrio, come riportato dal suo bollettino giornaliero, Ats della Montagna ha emesso 130 nuovi provvedimenti di quarantena successivi al riscontro di casi di positività ...