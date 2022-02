Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti sabato 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a sabato 12 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 6.257 nuovi contagi, 6 morti, 18.778 tamponi molecolari, 74 in terapia intensiva, 1.217 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a122022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 6.257 nuovi, 6, 18.778 tamponi molecolari, 74 in terapia intensiva, 1.217 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

