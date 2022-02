Bollette | tra Coldiretti e Philip Morris Italia accordo salva raccolti

(Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Di fronte all'aumento esplosivo dei costi di coltivazione del tabacco spinti dai rincari energetici è stato riconosciuto un sostanziale adeguamento dei compensi agli agricoltori nell'ambito dell'di filiera siglato tra.Si tratta del primodi filiera che tiene conto delle nuove criticità nel settore agricolo determinate dal mutato contesto economico per dare continuità alla produzione ed investire sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione per il rafforzamento di una filiera che incoinvolge oltre 25000 addetti. Il bonus economico straordinario messo in campo consentirà di registrare un incremento del prezzo riconosciuto ai coltivatori, sia per il tabacco bright e sia per il burley, per ...

