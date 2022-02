Bocconi killer | denuncia bis per il pensionato che odia i cani La sindaca su Facebook | ' Gesto vile | verrà punito'

Advertising

davidelgaudio : @nattydoctor @Fra_Illy Dalla Bocconi escono un po’ di serial killer -

Ultime Notizie dalla rete : Bocconi killer

corriereadriatico.it

Si tratta dello stesso pensionato che era stato pizzicato a marzo da alcuni residenti mentre gettava a manciate ipieni di chiodi tra i cespugli di via Crocioni. APPROFONDIMENTI L'ALLARME L'...Qualche mese fa, invece, le polpetteerano state rinvenute anche in centro , al Viale della Vittoria, in almeno 4 punti diversi, e in piazza Don Minzoni . "Collocavadi wustel ...«Un gesto vile che verrà punito – ha scritto ieri su Facebook il sindaco Valeria Mancinelli - Tirando un sospiro di sollievo, vi comunico che la polizia locale di Ancona ha trovato il presunto ...La polizia locale ha identificato e denunciato per le esche killer lo stesso anziano che era stato indagato ... un anno sta tappezzando la città e i quartieri della periferia di bocconi appetitosi ...