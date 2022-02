Bob Marley | Kingsley Ben-Adir sarà il protagonista del biopic

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo Variety, l’imminente film biografico di Bobdella Paramount ha trovato il suo. Chi è stato scelto per interpretare Bob? Dopo un’ampia ricerca durata un anno e in tutto il mondo,Ben-, fresco di Malcolm X in “One Night in Miami”, è stato scelto per interpretare un’icona diversa, la leggenda della musica accreditata per aver reso popolare la musica reggae. (BobBen-) Il regista Reinaldo Marcus Green, che ha recentemente guidato il dramma sportivo “King Richard” a sei nomination all’Oscar, dirige il film ancora senza titolo. Lo sceneggiatore Zach Baylin, che ha lavorato con Green in “King Richard”, sta scrivendo la sceneggiatura. BobBob ...