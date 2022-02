Biden a Putin: "Andiamo avanti con la diplomazia, ma siamo pronti a tutto. Se invaderete l'Ucraina la pagherete cara" (Di sabato 12 febbraio 2022) 12 feb 19:28 Telefonata Biden - Putin, il comunicato della Casa Bianca 12 feb 19:24 Biden a Putin: l'invasione russa causerebbe grandi sofferenze umane Joe Biden ha ribadito al presidente russo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 febbraio 2022) 12 feb 19:28 Telefonata, il comunicato della Casa Bianca 12 feb 19:24: l'invasione russa causerebbe grandi sofferenze umane Joeha ribadito al presidente russo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme di Joe Biden: gli americani devono lasciare ora l'Ucraina. Presidente Usa alla Nbc: 'Putin sa che non dev… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti non vedono un cambio fondamentale di scenario in Ucraina dopo la telefonata tra Joe Biden e Vladimi… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina: Vladimir Putin e Joe Biden avranno un colloquio telefonico domani, su iniziativa degli Usa. Lo annun… - EffePuntoCi : 'La pagherete cara'... Ma questa è la famosissima diplomazia made in USA? #Biden sta facendo rimpiangere Trump. E… - UffPost : RT @Capezzone: Criticate Biden quanto volete (sua debolezza evidente, da Kabul in poi) e aggiungete il solito comizietto ideologico anti Us… -