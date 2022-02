Biathlon | Pechino 2022 L’inseguimento maschile è “la gara dei francesi” Nessun azzurro si è mai piazzato meglio di 10°

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) La settima competizione diin programma ai Giochi di. A differenza del settore femminile si gareggerà senza giornata di riposo. La prova, ideata a metà anni ’90 ed entrata nel panorama a Cinque cerchi a partire da Salt Lake City 2002, basa il proprio ordine di partenza sul risultato della sprint disputata ieri. Quello in palio il 13 febbraio sarà il VI titolo olimpico della storia. Sinora l’unico biathleta capace di ripetersi è stato il francese Martin Fourcade. Il transalpino è destinato a ricoprire tale ruolo per almeno altri quattro anni, poiché, come si può evincere dall’albo d’oro,o dei campioni olimpici delè attualmente in attività. 2002 – BJØRNDALEN Ole Einar (NOR) 2006 – DEFRASNE Vincent ...