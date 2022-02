Biathlon, Pechino 2022, Dominik Windisch: “Sono partito molto bene, peccato perché oggi per star davanti bisognava prendere lo 0” (Di sabato 12 febbraio 2022) Non è stato il miglior Dominik Windisch: 30° posto per lui nella sprint odierna alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il classe ’89 azzurro, che era riuscito a cogliere una magnifica medaglia di bronzo nel 2018, stavolta non si è ripetuto, finendo penalizzato dai due errori al poligono in piedi che lo hanno condannato a scendere di parecchio. Queste le parole del protagonista al sito FISI: “Sono partito molto bene, son rimasto tranquillo al poligono che era andato bene fino agli ultimi due colpi. Li ho anche visti bene, ma non Sono andati a segno quindi sicuramente non erano lontani. peccato perché oggi bisognava ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Non è stato il miglior: 30° posto per lui nella sprint odierna alle Olimpiadi Invernali di. Il classe ’89 azzurro, che era riuscito a cogliere una magnifica medaglia di bronzo nel 2018, stavolta non si è ripetuto, finendo penalizzato dai due errori al poligono in piedi che lo hanno condannato a scendere di parecchio. Queste le parole del protagonista al sito FISI: “, son rimasto tranquillo al poligono che era andatofino agli ultimi due colpi. Li ho anche visti, ma nonandati a segno quindi sicuramente non erano lontani....

