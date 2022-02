Biathlon oggi | Inseguimento 10 km donne Pechino 2022 | orario d’inizio | startlist | canale tv | streaming | pettorali italiane

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022), alle 10.00, prenderà il via la gara dell’femminile a(Cina), valida per le Olimpiadi Invernali. Sulle nevi cinesi la prova dei quattro poligoni animerà la scena. Dorothea Wierer ci prova. Dopo la splendida medaglia di bronzo ottenuta nella sprint, l’altoatesina vuol regalarsi ancora una volta qualcosa di speciale in un format che rientra più nelle proprie caratteristiche. Certo se il rendimento della norvegese Marte Røiseland dovesse confermarsi come nella sprint, allora si lotterebbe per il secondo posto. In quel caso sarà da temere la svedese Elvira Oeberg, seconda nella sprint e in grande crescita nella prestazione al poligono. Poco dietro ci saranno poi rivali di un certo spessore come Tandrevold e Reztsova. Si confida in una reazione di Lisa Vittozzi, che ...