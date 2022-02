Beto: «Udinese prima scelta. Idolo? Eto’o. Sono rimasto folgorato da lui» (Di sabato 12 febbraio 2022) Le parole dell’attaccante dell’Udinese, Beto, ha parlato ai microfoni di SportWeek: le dichiarazioni Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sportweek. Le sue parole: Udinese – «In Portogallo mi seguivano Porto, Benfiva e Sporting Lisbona ma l’Udinese mi ha voluto fortemente. Sapevo che qui mi avrebbero aspettato e anche per questo è stata la mia prima scelta». IDOLI – «Eto’o primo, Drogba secondo, al terzo posto ne metto tanti. Ho scelto la numero 9 per Eto’o quando era al Barcellona, così come le scarpe Puma. La prima partita che ho seguito è stata la finale di Roma di Champions League dove Eto’o segnò il primo gol. Rimasi folgorato». CITTA’ – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Le parole dell’attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di SportWeek: le dichiarazioni, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sportweek. Le sue parole:– «In Portogallo mi seguivano Porto, Benfiva e Sporting Lisbona ma l’mi ha voluto fortemente. Sapevo che qui mi avrebbero aspettato e anche per questo è stata la mia». IDOLI – «primo, Drogba secondo, al terzo posto ne metto tanti. Ho scelto la numero 9 perquando era al Barcellona, così come le scarpe Puma. Lapartita che ho seguito è stata la finale di Roma di Champions League dovesegnò il primo gol. Rimasi». CITTA’ – ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Beto si racconta tra mercato, idoli e presente ?? - n9ve2 : @aleaoo_ Beto dell'Udinese? Pavoletti? Serve un profilo che non rompa i cojoni ad Abraham. - sportli26181512 : Beto: “Lavoro, rido faccio gol e non amo i social. E al Kfc ho imparato a essere responsabile”: Beto: “Lavoro, rido… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Intervista a Beto: “Lavoro, rido faccio gol e non amo i social. E al Kfc ho imparato a essere responsabile” #SerieA #Sport… - Gazzetta_it : Intervista a Beto: “Lavoro, rido faccio gol e non amo i social. E al Kfc ho imparato a essere responsabile” #SerieA… -