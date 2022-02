Berrettini n 1 a Rio | Cecchinato in campo nelle qualificazioni

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana – in diretta su SuperTennis – il romano entrerà in scena al 2° turno, al via anche Sonego, sesta testa di serie, e Fognini. Il 29enne di Palermo affronta all’esordio la wild card locale Pucinelli De Almeida

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Rio

Il messaggio di Matteoai lettori della Gazzetta dello SportIl programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 500 dide Janeiro 2022, evento in programma da lunedì 14 a domenica 20 febbraio. L'azzurro Matteoè il favorito del seeding, seguito da Casper Ruud e Diego Schwartzman. Gli altri due tennisti ...A rappresentare l’Italia nientemeno che la star del Tennis Matteo Berrettini – appena reduce da Sanremo e in partenza per Rio – e Michele Morrone, l’attore che ha turbato generazioni di binge watchers ...Berrettini arriva a Rio de Janeiro ed è subito costretto a fare i conti con un’amara notizia: ecco cosa sta succedendo al tennista romano. Da Melbourne a Monte Carlo passando per Sanremo e poi dritto ...