Berlusconi torna in pubblico | in tribuna Monza-Spal

(Adnkronos) – Riecco Silvio Berlusconi. Il Cav riappare in pubblico, allo stadio del suo Monza, per il big match casalingo contro la Spal vinto 4-0 dai padroni di casa. L'ex premier, riferiscono fonti azzurre, si è presentato questo pomeriggio all'UPower Stadium pochi minuti prima del fischio d'inizio, insieme alla compagna, la deputata azzurra Marta Fascina, e al senatore di Forza Italia e amministratore della società bianco-rossa Adriano Galliani. In tribuna anche il fratello del leader forzista, Paolo. Per Berlusconi è la prima uscita pubblica dopo l'ultimo ricovero al San Raffaele (è stato dimesso dall'ospedale 11 giorni fa), quando in Parlamento erano in corso le votazioni del capo dello Stato. Il patron brianzolo non metteva piede allo stadio dalla partita contro il Lecco del ...

