Berlusconi torna allo stadio per vedere il suo Monza | “Ho passato un brutto periodo Ancora qui per fare il bene dell’Italia” video

(Di sabato 12 febbraio 2022) Silvioa farsiin pubblico dopo il ricovero delle scorse settimane e lo fadel, dove la sua squadra ha vinto per 4 a 0 contro la Spal. Al termine della partita si è presentato in conferenza stampa rispondendo a diverse domande a carattere sportivo e non solo: “Hounche non ci doveva essere – ha detto – però ne sono uscito e sto migliorando giorno per giorno, sperando di esserein grado diil, mantenendo l’unità delle forze politiche”. E a chi gli chiede se è arrabbiato con gli alleati politici, risponde: “Non posso dire di essere arrabbiato, dobbiamo essere consapevoli della ...

... suo fratello Paoloandò spesso a trovarlo in ospedale e tra i due, come dichiarato dall'editore, ci sono spesso stati discorsi inerenti la squadra del Monza, alla quale Silvio...Monza - Spal 4 - 0 Poker Monza sotto gli occhi di Silvio. Prestazione convincente per la ... Il Pisa però con il passare dei minuti cala d'intensità e la Ternanaa compattarsi dopo ...(LaPresse) “Arrabbiato con Meloni e Salvini? Non posso dire di essere arrabbiato, ho parlato con loro recentemente. Dobbiamo essere consapevoli della nostra superiorità numerica nei confronti ...In tribuna anche il fratello Paolo. Per Berlusconi è la prima uscita pubblica dopo l'ultimo ricovero al San Raffaele. Il patron brianzolo tornava stadio dalla partita contro il Lecco del primo ...