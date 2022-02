Berlusconi torna alla stadio e il Monza vince 4-0: «bisogna giocare per fare gol» (Di sabato 12 febbraio 2022) Il patron del Monza, Silvio Berlusconi, è tornato a farsi vedere in pubblico dopo gli ultimi ricoveri al San Raffaele di Milano e lo ha fatto allo stadio per la partita del suo Monza contro la Spal. L’ex premier si è presentato questo pomeriggio all’UPower Stadium pochi minuti prima del fischio d’inizio, insieme alla fidanzata, la deputata azzurra Marta Fascina, e al senatore di Forza Italia e amministratore della società bianco-rossa Adriano Galliani. E proprio l’inseparabile Adriano Galliani gli ha presentato uno a uno i giocatori: saluto con il pugno nel rispetto delle norme anti-Covid, anche se poi Berlusconi non resiste ed è lui stesso a chiedere ai ragazzi di togliere momentaneamente le mascherine per poterli vedere in volto. Il presidente non ha resistito a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Il patron del, Silvio, èto a farsi vedere in pubblico dopo gli ultimi ricoveri al San Raffaele di Milano e lo ha fatto alloper la partita del suocontro la Spal. L’ex premier si è presentato questo pomeriggio all’UPower Stadium pochi minuti prima del fischio d’inizio, insiemefidanzata, la deputata azzurra Marta Fascina, e al senatore di Forza Italia e amministratore della società bianco-rossa Adriano Galliani. E proprio l’inseparabile Adriano Galliani gli ha presentato uno a uno i giocatori: saluto con il pugno nel rispetto delle norme anti-Covid, anche se poinon resiste ed è lui stesso a chiedere ai ragazzi di togliere momentaneamente le mascherine per poterli vedere in volto. Il presidente non ha resistito a ...

