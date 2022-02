Belen Rodriguez | De Martino? Sensuale e infedele Arrivai in Italia con 180 euro

(Di sabato 12 febbraio 2022) La neo conduttrice de Le Iene: "Fui trattenuta alla frontiera per 48 ore, ma dell'Argentina non ho nessuna nostalgia" di PIERO DEGLI ANTONI

La neo conduttrice de Le Iene: "Fui trattenuta alla frontiera per 48 ore, ma dell'Argentina non ho nessuna nostalgia" di PIERO DEGLI ANTONIMaría Belén Rodríguez Cozzani, conosciuta comeo semplicemente come- modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana, nata a Buenos Aires 37 anni fa ...Belen Rodriguez, ha appena debuttato come conduttrice di Le Iene (dove, tra l’altro, ha fatto parecchie clamorose spontanee ammissioni su Stefano De Martino: "Lui è la persona che più mi ha fatto ...Com'era naturale, il debutto di Belen Rodriguez in qualità di conduttrice de Le Iene ha fatto scalpore, ed è arrivata anche la fake news di turno, che salva dalla gogna mediatica il simpatico Teo ...