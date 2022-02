Beautiful | Una vita e Love Is in the Air | anticipazioni fiction Mediaset dal 14 al 19 febbraio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 12 febbraio 2022) Proseguono ledi. In onda su Canale 5, in particolare,, UnaIs in the Air continuano ad intrattenerci con le loro appassionanti vicende. Il daytime della rete del Biscione offre da sempre un palinsesto pronto ad emozionare il pubblico, all’insegna dei colpi di scena. Anche nella prossima settimana non sarà da meno. Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 19inaugura il daytime di Canale 5:delladifino al 19Come al solito spetta ail compito di inaugurare il daytime di Canale 5. Lava in onda a partire dalle ore 13:40 sulla rete ...