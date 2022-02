“Be My Voice” il nuovo documentario della regista Nahid Persson (Di sabato 12 febbraio 2022) una voce che diventa milioni di voci da lunedì 7 Marzo 2022 al cinema Essere la voce di chi alla propria voce ha dovuto rinunciare. Essere il punto di connessione tra chi non può parlare e chi, invece, è libero di ascoltare. Questa è l’urgenza narrativa di Be My Voice, il nuovo documentario della regista Nahid Persson, regista iraniana naturalizzata svedese (già autrice di Prostitution Behind the Veil), che racconta una donna, un popolo, una scelta. È la storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista, diventata la voce delle donne iraniane nelle battaglie di civiltà. A portare Be My Voice nelle sale italiane sarà la Tucker Film insieme al Pordenone Docs Fest – Le Voci del documentario, dove ha conquistato il Premio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) una voce che diventa milioni di voci da lunedì 7 Marzo 2022 al cinema Essere la voce di chi alla propria voce ha dovuto rinunciare. Essere il punto di connessione tra chi non può parlare e chi, invece, è libero di ascoltare. Questa è l’urgenza narrativa di Be My, iliraniana naturalizzata svedese (già autrice di Prostitution Behind the Veil), che racconta una donna, un popolo, una scelta. È la storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista, diventata la voce delle donne iraniane nelle battaglie di civiltà. A portare Be Mynelle sale italiane sarà la Tucker Film insieme al Pordenone Docs Fest – Le Voci del, dove ha conquistato il Premio ...

Advertising

Lopinionista : 'Be My Voice' il nuovo documentario della regista Nahid Persson - fadamafalda : Nuovo singolo, grande canzone!!! Su tutte le piattaforme digitali. “LOVE’S BIRTDAY” by @GenePritsker @fadamafalda V… - andreainfusino : “Distant Voice”, fuori il nuovo singolo di SeaBass & Terry Blue - ANSA_Lifestyle : ?? Le tendenze di #ANSALifestyle in Podcast. Ascolta il nuovo #ANSAVoice dedicato a: “Con la pandemia troppo cibo fi… - statodelsud : Red: nuovo trailer e i voice talent della versione italiana -