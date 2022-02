Basket | Serie A | Tortona e Brescia piegano Trento e Trieste

Advertising

Checco8119 : RT @BasketLivornese: #Livorno #sport #basket #pallacanestro @MassimoLandi7 ?? LIVE dal Modigliani Forum ?? Basket Serie B, Libertas Livorno 1… - zazoomblog : Basket Serie A1 2021-2022: Tortona vince facile contro Trento cronaca e tabellino - #Basket #Serie #2021-2022:… - zazoomblog : Basket Serie A: negli anticipi del sabato vincono Brescia e Tortona - #Basket #Serie #negli #anticipi… - paolo_r_2012 : Che peccato! Sfuma all'ultimo istante la vittoria per Eurobasket - zazoomblog : Basket Serie A1 Brescia-Trieste 87-76: cronaca e tabellino - #Basket #Serie #Brescia-Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

Si allunga la striscia di vittorie consecutive per la Germani Brescia che nel primi dei due anticipi della ventesima giornata del campionato diA disupera a domicilio l' Allianz Trieste per 87 - 76 confermandosi terza forza della classifica nello scontro diretto contro la quarta della classe. In evidenza Amedeo Della Valle ...Non si sblocca Trieste a inizio terzo quarto e Mitrou - Long con una tripla segna il sorpasso di Brescia, che insiste con un'ottima difesa e allunga fino al +9. Trieste ha bisogno di metà terzo quarto ...Bologna, 12 febbraio 2022 - Si allunga la striscia di vittorie consecutive per la Germani Brescia che nel primi dei due anticipi della ventesima giornata del campionato di Serie A di basket supera a ...Si tratta di Sassari-Virtus Bologna e Napoli-Cremona, che portano a cinque il computo totale delle gare di Serie A rinviate nelle ultime settimane a causa di casi di positività al virus. Per la ...