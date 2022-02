Basket | Serie A | negli anticipi del sabato vincono Brescia e Tortona

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono disputati questa sera duedella ventesima giornata del massimo campionato italiano di. A scendere sui parquet sono state-Trieste e-Trento. Ecco come è andata. Partenza molto equilibrata a, dove Germani e Allianz rispondono colpo su colpo agli avversari per buona parte della prima metà del quarto. A creare il primo strappo è la tripla di Adrian Banks che vale il 10-15 per Trieste al 4’46” del match. Ancora Banks colpisce da oltre l’arco per il +6 degli ospiti, che con Luca Campogrande toccano la doppia cifra di vantaggio e vanno al primo riposo sul 16-28. A inizio secondo quarto è Grazulis a trovare la tripla del +15 e massimo vantaggio per gli ospiti, che allungano ancora con Delia.fatica a trovare la via del canestro e subisce ...