Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari ko in casa contro San Antonio (Di sabato 12 febbraio 2022) Atlanta, 12 feb. - (Adnkronos) - Successo in trasferta per San Antonio (21-35) che si impone 136-121 ad Atlanta (26-29). Gli Spurs, una delle peggiori squadre Nba quando si tratta di tirare dall'arco, trovano una super serata a livello realizzativo contro la pessima difesa Hawks, chiudendo con 18/32 dall'arco e il 55.6% dal campo (50/90) e travolgendo Atlanta a domicilio nonostante i 18 punti e 11 assist di un Trae Young spazzato via dal parquet (-30 di plus/minus) come tutto il resto del quintetto titolare. Protagonista assoluto del successo dei texani è Dejounte Murray, autore di 32 punti e 15 assist (entrambi massimi in carriera eguagliati), a cui aggiunge anche 10 rimbalzi completando così l'undicesima tripla doppia in stagione e la 15esima in carriera - superato David Robinson come primatista all-time nella storia di San ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Atlanta, 12 feb. - (Adnkronos) - Successo in trasferta per San(21-35) che si impone 136-121 ad Atlanta (26-29). Gli Spurs, una delle peggiori squadre Nba quando si tratta di tirare dall'arco, trovano una super serata a livello realizzativola pessima difesa, chiudendo con 18/32 dall'arco e il 55.6% dal campo (50/90) e travolgendo Atlanta a domicilio nonostante i 18 punti e 11 assist di un Trae Young spazzato via dal parquet (-30 di plus/minus) come tutto il resto del quintetto titolare. Protagonista assoluto del successo dei texani è Dejounte Murray, autore di 32 punti e 15 assist (entrambi massimi in carriera eguagliati), a cui aggiunge anche 10 rimbalzi completando così l'undicesima tripla doppia in stagione e la 15esima in carriera - superato David Robinson come primatista all-time nella storia di San ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, Denver ko nonostante super Jokic e settima vittoria di fila per Boston - - TV7Benevento : Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari ko in casa contro San Antonio - - zazoomblog : Basket: Nba i risultati delle partite - #Basket: #risultati #delle #partite - TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite - - sportface2016 : #Basket, #NBA 2021/2022, i risultati della notte: gli Utah #Jazz vincono a Orlando, altro successo per i #Bulls -