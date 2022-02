Basket: Nba, Denver ko nonostante super Jokic e settima vittoria di fila per Boston (Di sabato 12 febbraio 2022) Boston, 12 feb. - (Adnkronos) - settima vittoria di fila per i Boston Celtics (32-25) che superano in casa 108-102 i Denver Nuggets (30-25). I padroni di casa si impongono grazie ai 24 punti di Jayson Tatum e ai 22 con cinque recuperi di Marcus Smart - felice di poter condividere il parquet con un altro super difensore sugli esterni come Derrick White, arrivato da San Antonio, che chiude con 15 punti, 6 rimbalzi e un paio d'assist al debutto con i Celtics. Boston rende così vana la 71esima tripla doppia in carriera di un sontuoso Nikola Jokic, autore di 23 punti, 16 rimbalzi e 11 assist - indemoniato fino all'ultimo nel cercare di evitare il ko nonostante le pesantissime 21 palle perse. Avanti anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022), 12 feb. - (Adnkronos) -diper iCeltics (32-25) cheano in casa 108-102 iNuggets (30-25). I padroni di casa si impongono grazie ai 24 punti di Jayson Tatum e ai 22 con cinque recuperi di Marcus Smart - felice di poter condividere il parquet con un altrodifensore sugli esterni come Derrick White, arrivato da San Antonio, che chiude con 15 punti, 6 rimbalzi e un paio d'assist al debutto con i Celtics.rende così vana la 71esima tripla doppia in carriera di un sontuoso Nikola, autore di 23 punti, 16 rimbalzi e 11 assist - indemoniato fino all'ultimo nel cercare di evitare il kole pesantissime 21 palle perse. Avanti anche in ...

