“Basic Instinct” | la vera storia del film scandalo stasera in tv

(Di sabato 12 febbraio 2022) 12 giorni. Tanto bastò allo scrittore di cinema Joe Eszterhas, per buttare giù una sceneggiatura. Era il 1990. Il pubblico era solo quello sulle poltrone del cinema, e i produttori di Hollywood interessati al copione, furono così tanti che bisognò allestire un’asta. Unche si sarebbe certamente venduto, che profumava di Hitchcock, che era a tinte noir ma esplosivo di esplicita sensualità. ‘Battuto’ a colpi di milioni, l’ultimo incanto se lo aggiudicò una casa di produzione modesta, umile, la “Carolco Pictures“. Pagò 3 milioni di dollari, e fuper ““:in tv l’incredibile verità di scene di sesso riprese di nascosto, schiaffi e bugie. Mito o realtà? “Io non posso permettermi di provare qualcosa per te. Non posso permettermi di amare”. La stoffa c’era, ma occorreva ...

Marco Giusti per Dagospia sharon stone E stasera in chiaro che vediamo? Beh, ma fanno 'Basic Instinct' di Paul Verhoeven con Sharon Stone che fa perdere la testa a Michael Douglas e a proprio tutti solo accavallando le gambe ... Pagò 3 milioni di dollari, e fu storia per "Basic Instinct": stasera in tv l'incredibile verità di scene di sesso riprese di nascosto, schiaffi e bugie. Mito o realtà? "Io non posso permettermi di provare qualcosa per te. Non posso permettermi di amare".