Barù accusa Manila Nazzaro al Grande Fratello: “Per me è razzista”, scoppia la polemica per l’imitazione (Di sabato 12 febbraio 2022) scoppia una nuovo possibile caso di razzismo nella casa del Grande Fratello Vip, quest’anno particolarmente soggetto a questo tipo di discussioni e polemiche. Questa volta è Barù ad accusare Manila Nazzaro, tutto per colpa di un’imitazione giudicata appunto offensiva dal nipote di Costantino della Gherardesca. L’ex Miss Italia ha provato a giustificarsi, ma stando ad alcuni commenti sul web la toppa è peggiore del buco. Manila Nazzaro imita una massaggiatrice cinese: Barù la accusa di razzismo Nuova grana per Alfonso Signorini, che probabilmente però dismetterà di nuovo l’intera faccenda con una scrollata di spalle: questa edizione del Grande Fratello Vip è stata ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022)una nuovo possibile caso di razzismo nella casa delVip, quest’anno particolarmente soggetto a questo tipo di discussioni e polemiche. Questa volta èadre, tutto per colpa di un’imitazione giudicata appunto offensiva dal nipote di Costantino della Gherardesca. L’ex Miss Italia ha provato a giustificarsi, ma stando ad alcuni commenti sul web la toppa è peggiore del buco.imita una massaggiatrice cinese:ladi razzismo Nuova grana per Alfonso Signorini, che probabilmente però dismetterà di nuovo l’intera faccenda con una scrollata di spalle: questa edizione delVip è stata ...

Advertising

Zarathu20322327 : RT @VogliaVivere: Delia che accusa Jessica di essere una cozza che sta attaccata al culo di Barù quando lei lo ha chiuso nell'angolino in c… - VogliaVivere : Delia che accusa Jessica di essere una cozza che sta attaccata al culo di Barù quando lei lo ha chiuso nell'angolin… - WhatAFuckFuck : RT @tuttopuntotv: GFVip, Barù riprende Manila Nazzaro per un’imitazione: “Simpatica, ma razzista” #GFVip6 #GFVip #jessvip #baru #jeru #mani… - ElisaDiGiacomo : GFVip, Barù riprende Manila Nazzaro per un’imitazione: “Simpatica, ma razzista” - tuttopuntotv : GFVip, Barù riprende Manila Nazzaro per un’imitazione: “Simpatica, ma razzista” #GFVip6 #GFVip #jessvip #baru #jeru… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù accusa Perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda? Cambio di palinsesto e novità Altri focus sull'argomento Barù accusa Manila di razzismo: "Mi dissocio totalmente, hai detto una roba grave!" " VIDEO https://t.co/iG7kvWQMrQ #gfvip ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 11, 2022 ...

Barù furioso con Manila: 'Questo è razzismo! Hai detto una cosa grave' Il food blogger si infuria con l'ex Miss per aver fatto un'imitazione particolare a Davide, definendo razziste le azioni della gieffina ma lei replica duramente. Barù accusa Manila Nazzaro di razzismo per aver imitato la parlata cinese a Davide. Questo gesto non è andato giù al food blogger che si è scagliato contro l'ex Miss. Di contro però, la gieffina si ...

Altri focus sull'argomentoManila di razzismo: "Mi dissocio totalmente, hai detto una roba grave!" " VIDEO https://t.co/iG7kvWQMrQ #gfvip ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 11, 2022 ...Il food blogger si infuria con l'ex Miss per aver fatto un'imitazione particolare a Davide, definendo razziste le azioni della gieffina ma lei replica duramente.Manila Nazzaro di razzismo per aver imitato la parlata cinese a Davide. Questo gesto non è andato giù al food blogger che si è scagliato contro l'ex Miss. Di contro però, la gieffina si ...