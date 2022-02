Barletta: tentata rapina in banca, si è costituito il terzo sedicenne I coetanei erano stati arrestati (Di sabato 12 febbraio 2022) Due erano stati arrestati dalla polizia, il terzo era scappato. Ora si è costituito anche il terzo sedicenne, per la tentata rapina in banca a Barletta alcune mattine fa. Deve rispondere, come i due coetanei, anche di danneggiamento e lesioni personali. L'articolo Barletta: tentata rapina in banca, si è costituito il terzo sedicenne <small class="subtitle">I coetanei erano stati arrestati</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 12 febbraio 2022) Duearredalla polizia, ilera scappato. Ora si èanche il, per lainalcune mattine fa. Deve rispondere, come i due, anche di danneggiamento e lesioni personali. L'articoloin, si èil Iarre proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : #Barletta: tentata rapina in banca, si è costituito il terzo sedicenne. I coetanei erano stati arrestati dalla… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Barletta, tentata rapina in banca, arrestati due sedicenni, ricercato un terzo ragazzo - AnsaPuglia : Rapina in banca a Barletta: arrestati due 16enni, uno ricercato. Accusati di tentata rapina aggravata #ANSA - QuintoPotereV : ??#Barletta, tentata rapina in #banca: arrestati due 16enni. Caccia al terzo minore ?? - NoiNotizie : Barletta: tentata rapina in banca, arrestati due sedicenni. Un ricercato -