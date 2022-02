Bare di Bergamo, Montesano: «Dopo le minacce di morte querelo chi ha frainteso il mio tweet» (Di sabato 12 febbraio 2022) Ora basta. Dopo il processo mediatico per quel tweet inopportuno sulle Bare nei camion militari di Bergamo, Tommaso Montesano sembra aver perso la pazienza. Il giornalista di Libero fa sapere di avere dato mandato al suo avvocato di querelare chiunque abbia distorto il suo pensiero. In seguito al cinguettìo poi rimosso. Che ha scatenato un putiferio, la presa distanza del direttore e dei redattori, e la denuncia delle famiglie delle vittime di Bergamo. Bare di Bergamo, Montesano querela Nel tweet il giornalista paragonava le immagini dei mezzi militari con le Bare di Bergamo al Lago della Duchessa del caso Moro. Come a dire fake news entrambe. “Sono rimasto in doveroso silenzio in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Ora basta.il processo mediatico per quelinopportuno sullenei camion militari di, Tommasosembra aver perso la pazienza. Il giornalista di Libero fa sapere di avere dato mandato al suo avvocato di querelare chiunque abbia distorto il suo pensiero. In seguito al cinguettìo poi rimosso. Che ha scatenato un putiferio, la presa distanza del direttore e dei redattori, e la denuncia delle famiglie delle vittime didiquerela Nelil giornalista paragonava le immagini dei mezzi militari con ledial Lago della Duchessa del caso Moro. Come a dire fake news entrambe. “Sono rimasto in doveroso silenzio in ...

