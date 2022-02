Barbara D’Urso approda al GfVip | arriva l’annuncio a sorpresa | Il motivo è da non credere

Leggi su topicnews

(Di sabato 12 febbraio 2022) La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è pronta a sbarcare al Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla questione Da quando è tornata al timone del suo programma al termine delle festività natalizie, gli ascolti di “Pomeriggio Cinque” hanno ripreso a crescere. Il pubblico a quanto pare, è estremamente legato a Carmelita,per cui basta la sua presenza per coinvolgere un numero più elevato di telespettatori.(Instagram)Per la showgirl partenopea c’è stato un periodo di calo, al punto che quest’anno la messa in onda delle sue trasmissioni è stata alquanto ridotta. Per tali ragioni si era ipotizzato anche un suo futuro lontano da Mediaset, dove negli ultimi mesi ha trovato sempre meno spazio. Adesso però, le cose potrebbero cambiare nel giro di pochissimo tempo. Questo perché ...