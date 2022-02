Bankitalia: il rapporto debito/Pil è sceso al 150% Visco avverte i partiti: "Stop alle spese emergenziali" (Di sabato 12 febbraio 2022) Il rapporto debito/Pil “potrebbe essere sceso” intorno al 150% alla fine del 2021 rispetto al 156% del 2020 e alle previsioni “che lo vedevano prossimo al 160%”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al congresso Assiom Forex a Parma Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 12 febbraio 2022) Il/Pil “potrebbe essere” intorno alalla fine del 2021 rispetto al 156% del 2020 eprevisioni “che lo vedevano prossimo al 160%”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, al congresso Assiom Forex a Parma Segui su affaritaliani.it

