Bambino di 10 anni morto per Covid all'ospedale Bambino Gesù: "Aveva patologie importanti" (Di sabato 12 febbraio 2022) "Profondo cordoglio per la morte di un Bambino di 10 anni ricoverato per Covid in area critica all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) "Profondo cordoglio per la morte di undi 10ricoverato perin area critica all'pediatrico. Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, ...

Advertising

fanpage : Tragedia a Pomezia. Il piccolo frequentava la quinta elementare, ha contratto il Covid-19 in forma sintomatica. Le… - Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - SkyTG24 : #Roma, morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid - askanews_ita : Bambino di 10 anni morto di #Covid a Roma: 'Comorbidità importante' - PaoloIvanoCucce : RT @Ci1812: A Pomezia e’ deceduto un bambino di 10 anni per il covid. Povero angelo! ?? -