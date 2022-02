Avellino, Kanoutè: “Ci crediamo fino alla fine, a Francavilla per far risultato” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ci tenevo a dedicare questa vittoria a Carmela, una tifosa che è venuta a mancare nei giorni scorsi”. Parla così Mamadou Kanoute nel post gara contro il Monterosi Tuscia. L’Avellino ha piazzato il riscatto dopo la sconfitta arrivata contro il Catanzaro: “Sapevamo che sarebbe stata complessa e che serviva molta pazienza – dice – Sapevamo che avremmo dovuto solo sbloccarla, il resto sarebbe venuto da sé. Ci siamo riusciti e siamo molto contenti sia per la vittoria sia per la classifica che finalmente ci sorride. Abbiamo anche accorciato sul Bari e dobbiamo continuare su questa strada. Ora andiamo a Francavilla per fare risultato”. “Sarà un mese intenso, vogliamo essere lì fino alla fine – conclude – Fa piacere la stima che ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ci tenevo a dedicare questa vittoria a Carmela, una tifosa che è venuta a mancare nei giorni scorsi”. Parla così Mamadou Kanoute nel post gara contro il Monterosi Tuscia. L’ha piazzato il riscatto dopo la sconfitta arrivata contro il Catanzaro: “Sapevamo che sarebbe stata complessa e che serviva molta pazienza – dice – Sapevamo che avremmo dovuto solo sbloccarla, il resto sarebbe venuto da sé. Ci siamo riusciti e siamo molto contenti sia per la vittoria sia per la classifica che finalmente ci sorride. Abbiamo anche accorciato sul Bari e dobbiamo continuare su questa strada. Ora andiamo aper fare”. “Sarà un mese intenso, vogliamo essere lì– conclude – Fa piacere la stima che ha ...

