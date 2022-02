Aurora Ramazzotti, il ritorno in Tv scatena le polemiche: i motivi (Di sabato 12 febbraio 2022) Aurora Ramazzotti sta per tornare in Tv in un nuovo programma che sarà in prima serata su Canale 5 e promette di sbancare negli ascolti. La notizia, però, ha generato subito una valanga di polemiche: ecco le motivazioni. Aurora Ramazzotti sta per tornare il televisione con un nuovo appuntamento. Dopo il flop negli ascolti televisivi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)sta per tornare in Tv in un nuovo programma che sarà in prima serata su Canale 5 e promette di sbancare negli ascolti. La notizia, però, ha generato subito una valanga di: ecco le motivazioni.sta per tornare il televisione con un nuovo appuntamento. Dopo il flop negli ascolti televisivi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Michelle Hunziker? Umiliazione estrema. `Ma quand`è che senza la mammina...`. Chi bastona così Aurora Ramazzotti –… - ParliamoDiNews : aurora ramazzotti non vuole passare per raccomandata ma quand’è che ti trovi un lavoro senza mamma`? - Media e Tv… - recarlo20072007 : aurora ramazzotti non vuole passare per raccomandata ma quand’è che ti trovi un lavoro senza mamma'? - Media e Tv - redazionerumors : Michelle Impossible: Eros Ramazzotti sarà ospite insieme alla figlia Aurora #MichelleImpossible #michellehunziker… - Damianodanny1 : AURORA RAMAZZOTTI NON VUOLE ESSERE DEFINITA RACCOMANDATA LAVORO SENZA MAMMÀ? “MOWMAG” SCOTENNA RAMAZZOTTI JR… -