Auriemma: “Il Napoli potrebbe ragionare su un’eventuale cessione di Koulibaly” (Di sabato 12 febbraio 2022) Raffaele Auriemma parla del futuro di Koulibaly. Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difensore azzurro Kalidou Koulibaly, ai microfoni di Club Napoli night in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 febbraio 2022) Raffaeleparla del futuro di. Raffaeleha rilasciato alcune dichiarazioni sul difensore azzurro Kalidou, ai microfoni di Clubnight in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ParliamoDiNews : Auriemma su Insigne: `In troppi ingenerosi con lui, dopo di lui ecco chi sarà il nuovo capitano del Napoli`… - ParliamoDiNews : Auriemma su Koulibaly: `Il Napoli potrebbe cederlo in un caso` #auriemma #koulibaly #napoli #potrebbe #cederlo - infoitsport : Napoli, Auriemma sbotta: 'Questa cosa su Politano non si può sentire' - allgoalsnapoli : News, interviste e filo diretto con i tifosi del azzurri nell’appuntamento radiofonico di Si Gonfia la Rete alla vi… - Gianpaolo_5 : @Diego17268434 Bruno, quindi, è juventino? Ahahahahahah basterebbe questo per chiudere qui la conversazione perché… -