Atletica, Marcell Jacobs scalda il motore: vale il record europeo sui 60 metri! 6.49 di lusso, partenza da rivedere (Di sabato 12 febbraio 2022) Marcell Jacobs sta dimostrando uno stato di forma davvero eccellente in questa prima parte di stagione e i riscontri cronometrici ottenuti nelle prime due uscite sono davvero notevoli. Settimana scorsa aveva aperto le danze, dopo sei mesi di assenza dalle piste in seguito all’apoteosi di Tokyo, correndo i 60 metri indoor in 6.56 (batteria) e 6.51 (finale) a Berlino. Ieri si è migliorato a Lodz: 6.51 nel turno preliminare e 6.49 nell’atto conclusivo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha saputo abbattere il muro dei 6.50 per la seconda volta in carriera, fermandosi ad appena due centesimi dal suo record italiano siglato lo scorso anno quando si laureò Campione d’Europa a Torun. L’aria polacca fa bene all’azzurro, che appare decisamente pimpante e convinto dei suoi mezzi. L’entuasiasmo è a mille perché Marcell ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)sta dimostrando uno stato di forma davvero eccellente in questa prima parte di stagione e i riscontri cronometrici ottenuti nelle prime due uscite sono davvero notevoli. Settimana scorsa aveva aperto le danze, dopo sei mesi di assenza dalle piste in seguito all’apoteosi di Tokyo, correndo i 60 metri indoor in 6.56 (batteria) e 6.51 (finale) a Berlino. Ieri si è migliorato a Lodz: 6.51 nel turno preliminare e 6.49 nell’atto conclusivo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha saputo abbattere il muro dei 6.50 per la seconda volta in carriera, fermandosi ad appena due centesimi dal suoitaliano siglato lo scorso anno quando si laureò Campione d’Europa a Torun. L’aria polacca fa bene all’azzurro, che appare decisamente pimpante e convinto dei suoi mezzi. L’entuasiasmo è a mille perché...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - Raindog2704 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… - LibraryWarrior6 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… - tosher38 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… - 80yeye80 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… -