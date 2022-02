Atletica, l’Italia si coccola Zaynab Dosso: record italiano dopo 39 anni. Chi è la velocista azzurra? “Saggezza” dei 60 metri (Di sabato 12 febbraio 2022) L’Atletica italiana si coccola un nome nuovo: Zaynab Dosso, la ragazza capace di eguagliare il record italiano sui 60 metri dopo addirittura 39 anni! L’azzurra ha corso la distanza alla Orlen Cup di Lodz in un eccellente 7.19, pareggiando il primato che Marisa Masullo detiene addirittura dal lontano 1983. La nostra portacolori ha chiuso in seconda posizione alle spalle della polacca Ewa Swoboda (7.00), nello stesso meeting in cui Marcell Jacobs sfrecciava in 6.49 sulla medesima distanza. Si è aperta una nuova era per lo sprint italiano, che ora può esultare anche col settore femminile (da annotare il 7.29 di Aurora Berton, settima azzurra all-time). Zaynab ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) L’italiana siun nome nuovo:, la ragazza capace di eguagliare ilsui 60addirittura 39! L’ha corso la distanza alla Orlen Cup di Lodz in un eccellente 7.19, pareggiando il primato che Marisa Masullo detiene addirittura dal lontano 1983. La nostra portacolori ha chiuso in seconda posizione alle spalle della polacca Ewa Swoboda (7.00), nello stesso meeting in cui Marcell Jacobs sfrecciava in 6.49 sulla medesima distanza. Si è aperta una nuova era per lo sprint, che ora può esultare anche col settore femminile (da annotare il 7.29 di Aurora Berton, settimaall-time)....

