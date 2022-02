Atletica, Desalu si migliora nei 60: 6.67 a Dortmund al debutto (Di sabato 12 febbraio 2022) “Voto? Sette e mezzo”. Così si autovaluta Fausto Desalu, campione olimpico della 4×100, che debutta nel modo migliore a Dortmund in Germania. Dopo il 6.68 della batteria, Desalu migliora nuovamente il primato personale fino al 6.67 della finale. Chiude al quinto posto, nella prova vinta dall’olandese Joris van Gool (6.60) davanti al tedesco Julian Wagner (6.62), al ghanese Sean Safo-Antwi (6.63) e al belga Kobe Vleminckx (6.65). “Ero scarico a livello nervoso, soprattutto in batteria per le due false– le parole di Desalu, 27 anni, seguito in Germania dal tecnico Sebastian Bacchieri- Tutto sommato sono soddisfatto, mi do un sette e mezzo, però da come ho lavorato in raduno alle Canarie almeno 6.64-6.65 si poteva fare. Devo dire la verità, il debutto stagionale da campione olimpico si ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) “Voto? Sette e mezzo”. Così si autovaluta Fausto, campione olimpico della 4×100, che debutta nel modo migliore ain Germania. Dopo il 6.68 della batteria,nuovamente il primato personale fino al 6.67 della finale. Chiude al quinto posto, nella prova vinta dall’olandese Joris van Gool (6.60) davanti al tedesco Julian Wagner (6.62), al ghanese Sean Safo-Antwi (6.63) e al belga Kobe Vleminckx (6.65). “Ero scarico a livello nervoso, soprattutto in batteria per le due false– le parole di, 27 anni, seguito in Germania dal tecnico Sebastian Bacchieri- Tutto sommato sono soddisfatto, mi do un sette e mezzo, però da come ho lavorato in raduno alle Canarie almeno 6.64-6.65 si poteva fare. Devo dire la verità, ilstagionale da campione olimpico si ...

