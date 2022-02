Atalanta-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

(Di sabato 12 febbraio 2022)ladi Massimiliano, intervenuto alla vigilia di, match valevole per la 25^ giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico dei bianconeri ha toccato vari temi, sottolineando l’importanza della sfida del Gewiss Stadium. “Contro l’è uno scontro diretto per il quarto posto. Gara decisiva? No, ma molto importante. Mi aspetto una partita difficile e fisica. Servirà una grande prestazione contro un avversario arrabbiato” ha dichiarato. In alto e di seguito ildellaintegrale. SportFace.

Per la Juve potrebbe essere importante non puntare solo al quarto posto? Il centrocampo a due è un opzione? "In questo momento bisogna tenere i piedi per terra perché a volare ci facciamo del male e ...Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Una sfida che per i bianconeri rappresenta un importante banco ...