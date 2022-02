(Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamosarà una sfida molto importante in chiave Champions League. Da una...

Advertising

Gazzetta_it : Zakaria-Locatelli, cresce l'attesa. Con l'Atalanta il debutto della coppia d'oro #Juventus - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - sportli26181512 : Atalanta-Juventus: grande equilibrio nel big match della 25esima giornata: Domenica 13 febbraio al Gewiss Stadium d… - RenzoRomani5 : Stasera non mi é piaciuta pero dopo che in un mese abbiamo incontrato Atalanta Lazio Juventus Milan Roma Napoli ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

Nessuna vittoria anche nel doppio faccia a faccia con l': 2 - 2 all'andata, 0 - 0 al ritorno. C'è almeno la soddisfazione di aver battuto lain Supercoppa , anche se solo al 120 .Commenta per primo Ladomani sera sarà chiamata ad affrontare una delle gare, forse, più significative dell'intera stagione. Quella di Bergamo contro l'sarà infatti una sfida fondamentale per la lotta al ...perché poi ne mancano tante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Bergamo. "E' un bel passaggio, sarà una sfida difficile perché l'Atalanta si è ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Juventus, Massimiliano Allegri ha fatto anche il punto sugli infortunati. Federico Bernardeschi, che si è allenato parzialmente in gruppo ...