Atalanta-Juventus | forfait in attacco | annuncio dell’allenatore

(Di sabato 12 febbraio 2022)perde un attaccante. A rivelarlo è stato l’allenatore intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Manca sempre meno al fischio di inizio di, super sfida che vale un posto importantissimo in classifica. In palio, al Gewiss Stadium di Bergamo, c’è un pezzo di Champions League che si contenderanno Gian Piero Gasperini e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Zakaria-Locatelli, cresce l'attesa. Con l'Atalanta il debutto della coppia d'oro #Juventus - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - SindromeN : RT @MarcoDiMaro: Oggi è importante perché si può allungare su una tra Atalanta e Juventus (o su tutte e 2). A giugno già è assai se parlav… - JuveLiveit : Atalanta-Juventus, Allegri a sorpresa: “Tridente dal 1'? Vi spiego” | Assenza ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

... soprattutto in un momento molto particolare come quello che vive l'dopo l'infortunio di ... La panchina di Muriel poteva far pensare a un turnover mirato in vista della, magari Boga ...... ma importante sì, che lanon può permettersi di non vincere. Massimiliano Allegri lo ripete fino alla nausea nella conferenza stampa pre: 'Domani abbiamo uno scontro diretto per il ...L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza della sfida di domani, ...E così anche altrove, La Juventus senza Vlahovic era una squadra che lottava ... può fare crescere il Torino come Gasperini ha fatto con l’Atalanta. Va data fiducia perché Juric ha un gioco ...