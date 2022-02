Aston Martin | grandi novità in arrivo? Ecco lo “sgarbo” alla Mercedes

(Di sabato 12 febbraio 2022) È stata un’annata intensa, emozionante e carica di veleni quella archiviata nel mese di dicembre. E non solo per il Covid-19. La Formula Uno ha visto scontrarsi due piloti talentuosi e focosi che avevano nei rispettivi mirini la vittoria nel Mondiale piloti 2021. Al volante delle due scuderie migliori (ormai da anni) del Circus più prestigioso e famoso delle quattro ruote, Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati senza esclusione di colpi. L’anglosassone, ormai ex campione del mondo, non è riuscito a difendere il suo titolo dall’assalto del rivale olandese. Nel teatro di Abu Dhabi, dopo una stagione di accuse e contatti, si è consumato un ultimo atto che ancora oggi fa discuteree Red Bull. Un marchio a fuoco che influenzerà anche questa nuova stagione che è pronta a scaldare già i motori. Nello specifico,...

... la Formula 1 non dovrebbe aver bisogno di tanta assistenza da parte del DRS', ha affermato il Direttore Tecnico del team. 'Credo che nel tempo potremmo assistere a un accorciamento ...La MCL36 infatti non soltanto si colloca agli antipodi dall'in quanto a filosofia progettuale , ma rappresenta la prima monoposto a certificare ufficialmente il ritorno della sospensione ...Quest’anno potremo fare sviluppo, l’importante è sempre crescere”. È un po’ il momento della verità per l’Aston Martin in F1. Tutto vogliono vincere, io incluso, non si fa la F1 se non si ha ...La MCL36 infatti non soltanto si colloca agli antipodi dall’Aston Martin in quanto a filosofia progettuale, ma rappresenta la prima monoposto a certificare ufficialmente il ritorno della sospensione ...