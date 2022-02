(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Losi, a prescindere dalla fonte di finanziamento. L’impegno della Regione Campania è stato ribadito dal presidente Cascone in una nota che mi è arrivata questa mattina”. A dirlo è il presidente dell’Asi della provincia di Benevento, Luigi, che torna sulla questione del taglio dei 21 milioni lamentato dall’opposizione a Palazzo Mosti. “Non c’è stato alcun taglio, perché da principio loda realizzare aera candidato ad ottenere la copertura finanziaria dalla Regione Campania. E tanto il presidente De Luca quanto il presidente Cascone hanno confermato, a più riprese non solo al sottoscritto ma anche al sindaco Mastella, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Asi, Barone: 'Lo scalo merci a Ponte Valentino si farà' ** - ilvaglio1 : Città Aperta - Barone conferma si sono persi 21 milioni di euro per la ZES #cittàapetrta #asi #basone… - anteprima24 : ** #Barone (#Asi) risponde coi fatti: 'Due #Progetti finanziati per circa 6 milioni di euro' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Asi Barone

anteprima24.it

In un comunicato stampa il Presidente dell', Luigi, conferma - e non poteva essere diversamente - l'esclusione della ZES di Ponte Valentino dal riparto dei fondi del PNRR destinati alle ZES della Campania: 136 mln/ di investimenti, ...Benevento . In merito alle dichiarazioni del gruppo Pd del Comune di Benevento sulla mancata presenza della Zes di Benevento tra i finanziamenti previsti nel Pnrr, il presidente dell', Luigi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'La Zes di Benevento è stata finanziata con altra misura e soltanto per questo motivo non risulta nell'elenco del ministero della Coesione ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...“In un comunicato stampa - scrivono - il presidente dell’ASI, Luigi Barone, conferma - e non poteva essere diversamente - l’esclusione della ZES di Ponte Valentino dal riparto dei fondi del PNRR ...