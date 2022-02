Ascoli Piceno, arrestato un medico che somministrava finti vaccini (Di sabato 12 febbraio 2022) per far ottenere ai propri assistiti il green pass I Carabinieri del Nas di Ancona, in collaborazione con il comando provinciale di Ascoli Piceno, hanno terminato le indagini sulla scoperta di falsi green pass. A conclusione dell’investigazione, i militari hanno tratto in arresto un medico di medicina generale della provincia di Ascoli Piceno, reo di aver dichiarato falsamente la somministrazione del siero anti-Covid, per permettere a pazienti compiacenti di ottenere il green pass senza ricevere effettivamente la vaccinazione. In una nota dei Nas, diffusa dall’Adnkronos, si legge che “nei confronti del medico è stata eseguita un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip, per i reati di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale nonché di peculato ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 febbraio 2022) per far ottenere ai propri assistiti il green pass I Carabinieri del Nas di Ancona, in collaborazione con il comando provinciale di, hanno terminato le indagini sulla scoperta di falsi green pass. A conclusione dell’investigazione, i militari hanno tratto in arresto undi medicina generale della provincia di, reo di aver dichiarato falsamente la somministrazione del siero anti-Covid, per permettere a pazienti compiacenti di ottenere il green pass senza ricevere effettivamente la vaccinazione. In una nota dei Nas, diffusa dall’Adnkronos, si legge che “nei confronti delè stata eseguita un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip, per i reati di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale nonché di peculato ...

