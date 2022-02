Anticipazioni Amici 21, quattro allievi passano al serale (Di sabato 12 febbraio 2022) Anticipazioni Amici 21 diciannovesima puntata prima parte Si è tenuta oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, la registrazione della diciannovesima puntata del pomeridiano di Amici 21 e per le Anticipazioni ringraziamo Quello che tutti vogliono sapere e Amici news. La puntata va in onda domenica 13 febbario alle 14 su Canale 5. Tantissimi ospiti: Emma, Irama, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 12 febbraio 2022)21 diciannovesima puntata prima parte Si è tenuta oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, la registrazione della diciannovesima puntata del pomeridiano di21 e per leringraziamo Quello che tutti vogliono sapere enews. La puntata va in onda domenica 13 febbario alle 14 su Canale 5. Tantissimi ospiti: Emma, Irama, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

lisadalfabbro_ : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??CHRISTIAN DICE, DURANTE LA PAUSA, AD ALCUNE RAGAZZE CHE È MOLTO GIÙ PER MATTIA?? #AMICI21 #amici202… - romanticayn : raga perché mi fate uscire in tl le anticipazioni di amici che mi sto solo innervosendo a leggere tutte le stronzat… - eleutaeria : io scioccata da queste anticipazioni di amici - elscrybaby : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??CHRISTIAN DICE, DURANTE LA PAUSA, AD ALCUNE RAGAZZE CHE È MOLTO GIÙ PER MATTIA?? #AMICI21 #amici202… - C71495306 : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??CHRISTIAN DICE, DURANTE LA PAUSA, AD ALCUNE RAGAZZE CHE È MOLTO GIÙ PER MATTIA?? #AMICI21 #amici202… -