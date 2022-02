Anticipazioni Amici 21 del 13/02/22: assegnate le prime maglie per il serale! (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono da poco finite le registrazioni della puntata di Amici 21 che andrà in onda domani pomeriggio su canale 5. Cosa sarà successo nel talent show più amato d’Italia? Maria De Filippi ha accolto tutti gli ex allievi reduci da Sanremo: Aka7even, Sangiovanni, Irama ed Emma che è stata anche la giudice della gara di cover dei cantanti. ecco le Anticipazioni della puntata che vedremo domani, grazie ad Amici News! La classifica di Emma: Sissi 9,5 Aisha 8,5 Calma 8+ Crytical 8 Lda 7,5 Albe 7,5 Alex e Luigi 7 Alex e Luigi vengono salvati dai loro professori. La Pettinelli afferma che se Albe è ultimo esce. Il ragazzo è penultimo,il suo voto è 7 e mezzo. Luigi ultimo in classifica si è presentato davanti a Rudy che voleva sentirlo cantare prima di ridargli la maglia, diversamente da quanto fatto daA nna e Lorella che hanno ridato subito le ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono da poco finite le registrazioni della puntata di21 che andrà in onda domani pomeriggio su canale 5. Cosa sarà successo nel talent show più amato d’Italia? Maria De Filippi ha accolto tutti gli ex allievi reduci da Sanremo: Aka7even, Sangiovanni, Irama ed Emma che è stata anche la giudice della gara di cover dei cantanti. ecco ledella puntata che vedremo domani, grazie adNews! La classifica di Emma: Sissi 9,5 Aisha 8,5 Calma 8+ Crytical 8 Lda 7,5 Albe 7,5 Alex e Luigi 7 Alex e Luigi vengono salvati dai loro professori. La Pettinelli afferma che se Albe è ultimo esce. Il ragazzo è penultimo,il suo voto è 7 e mezzo. Luigi ultimo in classifica si è presentato davanti a Rudy che voleva sentirlo cantare prima di ridargli la maglia, diversamente da quanto fatto daA nna e Lorella che hanno ridato subito le ...

