Anna Rosa: “Orgogliosa di rappresentare il Sannio nel direttivo campano di Azione” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La volontà di partire dai territori troppi spesso dimenticati e dai giovani, linfa vitale del rinnovamento cui Azione punta, sono i motivi della mia adesione a questo disegno politico. Sono convinta del valore delle nostre idee e della serietà del progetto politico che Azione incarna” – così in una nota stampa Anna Rosa, componente del direttivo campano di ‘Azione’. “Non posso che essere Orgogliosa – prosegue – di rappresentare il Sannio nel direttivo regionale insieme ad Alessandro Mansueto, consigliere comunale a Ginestra degli Schiavoni. Ringrazio il segretario provinciale Vincenzo Sguera nella consapevolezza delle sfide che ci attendono a livello locale. I miei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La volontà di partire dai territori troppi spesso dimenticati e dai giovani, linfa vitale del rinnovamento cuipunta, sono i motivi della mia adesione a questo disegno politico. Sono convinta del valore delle nostre idee e della serietà del progetto politico cheincarna” – così in una nota stampa, componente deldi ‘’. “Non posso che essere– prosegue – diilnelregionale insieme ad Alessandro Mansueto, consigliere comunale a Ginestra degli Schiavoni. Ringrazio il segretario provinciale Vincenzo Sguera nella consapevolezza delle sfide che ci attendono a livello locale. I miei ...

