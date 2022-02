Amici, super ospiti e conferme al serale: le anticipazioni (Di sabato 12 febbraio 2022) È da poco terminata la registrazione della diciannovesima puntata di Amici 2021, che andrà in onda domani alle 14 su Canale 5. ospiti tutti gli ex concorrenti del talent che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022: Emma ha cantato Ogni volta è così per poi giudicare una gara di cover tra gli allievi di Canto. Sangiovanni ha fatto ballare tutti con Farfalle (ma la sua fidanzata Giulia Stabile non ha dimostrato alcuna coreografia a causa di un piccolo infortunio). Presenta anche Irama, che si è confermato emozionante con Ovunque Sarai, singolo di lancio del suo nuovo progetto discografico in uscita il 25 Febbraio. Infine Aka7even, che ha dedicato a tutte le sue estimatrici Perfetta Così. In studio anche Beppe Vessicchio e Marcello Sacchetta: l’ex ballerino professionista ha annunciato che la sua compagna Giulia Pauselli è ... Leggi su zon (Di sabato 12 febbraio 2022) È da poco terminata la registrazione della diciannovesima puntata di2021, che andrà in onda domani alle 14 su Canale 5.tutti gli ex concorrenti del talent che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022: Emma ha cantato Ogni volta è così per poi giudicare una gara di cover tra gli allievi di Canto. Sangiovanni ha fatto ballare tutti con Farfalle (ma la sua fidanzata Giulia Stabile non ha dimostrato alcuna coreografia a causa di un piccolo infortunio). Presenta anche Irama, che si è confermato emozionante con Ovunque Sarai, singolo di lancio del suo nuovo progetto discografico in uscita il 25 Febbraio. Infine Aka7even, che ha dedicato a tutte le sue estimatrici Perfetta Così. In studio anche Beppe Vessicchio e Marcello Sacchetta: l’ex ballerino professionista ha annunciato che la sua compagna Giulia Pauselli è ...

